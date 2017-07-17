Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 14 Temmuz günü gözaltına alınan Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Gökdemir, daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından yeniden sorgulanan Gökdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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