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yardımcısı 'den tutuklandı!

DHA

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Giriş Tarihi: 17.7.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 19:05
Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!

/ terör örgütü soruşturması kapsamında 14 Temmuz günü gözaltına alınan yardımcısı Sercan Gökdemir, çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / terör örgütü soruşturması kapsamında 14 Temmuz günü gözaltına alınan Yardımcısı Sercan Gökdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Gökdemir, daha sonra tutuklama istemiyle Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından yeniden sorgulanan Gökdemir, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır Vali yardımcısı FETÖ'den tutuklandı!
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