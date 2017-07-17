FETÖ'cü hainlerin savunması pes dedirtti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar, dava dosyasına giren yeni deliller ve raporlarla ilgili beyanlarını sunmaya başladı.

Sanıklardan helikopter pilotu eski yarbay Davut Uçum, telefonunda kalıntısına rastlanılan örgüt üyelerinin haberleşme programları arasında olduğu belirtilen "Kakao Talk"ın ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Böyle bir programı kullanmadığını öne süren Uçum, "Bu kanıtla ilgili bilirkişi tarafından incelenme yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Uçum, radar kayıtları ve tanık ifadelerini göre kendilerinden önce 2 helikopterin Marmaris bölgesine gelerek saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

ANGELİNA JOLİE'Lİ SAVUNMA

Sanıklardan eski Özel Kuvvetler üyesi İsmail Yiğit ise ünlü ABD'li film yıldızı Angelina Jolie'nin "Wanted" isimli sinema filmini örnek göstererek savunma yapması dikkati çekti.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'a Jolie'nin "Wanted" isimli filmini izleyip izlemediği soran Yiğit, "O filmde Angelina Jolie'nin ateş ettiği mermiler 250 derecelik bir açıyla gidiyor. Şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker ile bizim bulunduğumuz yer arasında yüzde 25'lik bir eğim farkı var. Eker'i şehit eden mermi çekirdeğinin vücuda giriş açısına bakıldığında bizim olduğumuz yerden ateşlenmiş olması mümkün değil. Jolie gibi bir eğitim almadım, 60 derecelik bir atış yapamıyorum. Bu durumun tespiti için olay yerinde keşif yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Yiğit, polis memuru Eker'i şehit eden merminin yukarından yani çatıdan geldiğini öne sürdü.

Sanık Yiğit'in bu iddiaları üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, kriminal kayıtlarına göre ateşin hangi silahtan açıldığının belli olduğunu kaydetti.

"NEYİN DEDİKODUSUNU YAPIYORSUN?"

Yiğit'in "Şaibe iddialarına" da davanın savcısı Ali Cenk Düzgün tepki göstererek, "Daha ne istiyorsunuz, nasıl bir delil istiyorsunuz? Otopsi ve kriminal raporları dışındakiler dedikodudur. Mehmet Çetin'i şehit eden silahta sanık Şükrü Seymen'e ait biyolojik kalıntı var. Nedip Cengiz Eker'i şehit eden mermi çekirdeğinin sanıklardan elde edilen silahlardan birinden çıktığına dair balistik rapor bulunuyor. Neyin dedikodusunu yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Sanık Yiğit, olay gecesinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın da söz konusu otelde bulunduğunu belirterek, tanık olarak ifade veren Sağlam'ın, "İlk çatışma 01.00'de gerçekleşti. 'Yaralı var' dediler. İkinci çatışma 03.00 sıralarında gerçekleşti." dediğini iddia etti. Yiğit, bu ifadeye göre, kendilerinden önce başka birilerinin Marmaris'e gelerek otele saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.