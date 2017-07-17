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: ''nin koşullar öne sürmesi kabul edilemez'

Giriş Tarihi: 17.7.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 13:58
Son dakika: 'ABD'nin koşullar öne sürmesi kabul edilemez'

Devlet Başkanı'nın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Washington'un Rusya'nın 'deki diplomatik gayrimenkullerini geri vermek için bazı koşullar öne sürmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diplomatik gayrimenkulümüzün geri verilmesi için bazı koşulların öne sürülmesinin kabul edilemez olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bunların hiçbir koşul ve görüşme olmadan geri verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaşananlar uluslararası kuralları ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Peskov, "Temaslar dışişleri bakanlıkları düzeyinde kuruluyor. Kremlin tabi ki bu konuşmalara dahil olmuyor. Yine de Devlet Başkanı , Başkanı ile görüşmesinde bu konuyu dile getirdi" diye konuştu.

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Son dakika: 'ABD'nin koşullar öne sürmesi kabul edilemez'
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