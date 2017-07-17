Son dakika: 'ABD'nin koşullar öne sürmesi kabul edilemez'

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diplomatik gayrimenkulümüzün geri verilmesi için bazı koşulların öne sürülmesinin kabul edilemez olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bunların hiçbir koşul ve görüşme olmadan geri verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaşananlar uluslararası kuralları ihlal ediyor" ifadesini kullandı.

Peskov, "Temaslar dışişleri bakanlıkları düzeyinde kuruluyor. Kremlin tabi ki bu konuşmalara dahil olmuyor. Yine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüşmesinde bu konuyu dile getirdi" diye konuştu.