ABD, YPG için seferber oldu

ABD
, Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK
/PYD
'nin kontrolündeki bölgelerde iki hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor. ABD özel kuvvetleri, terör örgütü YPG
'ye, sözde DEAŞ'a karşı destek verirken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) güçlerine karşı da örgüte adeta kalkan oldu. ABD daha önce Haseke Rümeylan'da kargo uçaklarının iniş yaptığı üssü 2015'te kurmuştu. Mart 2016'da ise Aynel Arap'ta (Kobani) Harab Işk köyünde kurulan üsse helikopterler iniş yapabiliyor.
HASEKE:
Tel Beyder, Tel Temir'de ve Şeddadi bölgesinde, Cebse gaz ve petrol alanında, Deyrizor ilinde de ABD kuvveti mevcut tutuluyor.
MÜNBİÇ:
Sacu çayının batı kıyısındaki Ayn Dadat beldesinde ve bu noktanın batısındaki Uşariye beldesinde ABD birlikleri bulunuyor. Buradaki birlikler, PKK/PYD'yi, ÖSO'ya karşı koruma amacıyla Sacu çayı boyunca devriye geziyor.
RAKKA:
Aynel Arap (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Ayn İsa beldesinin, daha batıdaki Sırrin ilçesinin Sept beldesinde ABD birlikleri konuşlu bulunuyor.