Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, için seferber oldu

Giriş Tarihi: 18.7.2017
ABD, YPG için seferber oldu

Terör örgütü ’yi desteklemek için Haseke ve Aynel Arap’a 2 hava üssü kuran , örgüt kontrolünde bulunan alanlarda konuşlu askeri nokta sayısını 8’e çıkardı

, Suriye'de müttefik olarak nitelediği /'nin kontrolündeki bölgelerde iki hava üssü ve 8 askeri noktada özel birlikler ve ekipman bulunduruyor. ABD özel kuvvetleri, terör örgütü 'ye, sözde DEAŞ'a karşı destek verirken, Özgür Suriye Ordusu () güçlerine karşı da örgüte adeta kalkan oldu. ABD daha önce Haseke Rümeylan'da kargo uçaklarının iniş yaptığı üssü 2015'te kurmuştu. Mart 2016'da ise Aynel Arap'ta (Kobani) Harab Işk köyünde kurulan üsse helikopterler iniş yapabiliyor.
HASEKE: Tel Beyder, Tel Temir'de ve Şeddadi bölgesinde, Cebse gaz ve petrol alanında, Deyrizor ilinde de ABD kuvveti mevcut tutuluyor.
MÜNBİÇ: Sacu çayının batı kıyısındaki Ayn Dadat beldesinde ve bu noktanın batısındaki Uşariye beldesinde ABD birlikleri bulunuyor. Buradaki birlikler, PKK/PYD'yi, ÖSO'ya karşı koruma amacıyla Sacu çayı boyunca devriye geziyor.
RAKKA: Aynel Arap (Kobani) ilçesinin güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Ayn İsa beldesinin, daha batıdaki Sırrin ilçesinin Sept beldesinde ABD birlikleri konuşlu bulunuyor.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD, YPG için seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz