Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na önemli uyarı!

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz'un yıldönümünde düzenlenen anma programlarına ilişkin, "İnşallah her diktiğimiz anıtla şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Elbette sadece anıtlar olmayacak, hizmetlerimize verdiğimiz isimlerle şehitlerimizin mirasına yakışır nesiller yetiştireceğiz. Buradan ülkesine ezanına bayrağına sahip çıkan her insanımıza bir kez şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz anma törenlerinde bir kez daha şahit olduk ki bu millet çelikten bir iradeye sahip, bu millet esir alınamaz, tankların üzerine yürür, canı pahasına ülkesini korur" dedi.

Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Bazı şeylerin farkında olmayabilir. Sağolsun beni referandum sürecince beni çok düşündü. Şimdi ben onu uyarıyorum: Kontrollü ruha girme. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol....

Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"KONTROLLÜ RUHLARA GİRME"

15 Temmuz'u anlayamayan, milletimizin şanlı direnişine leke sürmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Kendi korkularını saklayıp milletin cesaretini görmezden gelenler var. Kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkalarına kaptıranlar var. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bu ayıbı işleyenlerin milletimize özür borcu var. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Bazı şeylerin farkında olmayabilir. Sağolsun beni referandum sürecince beni çok düşündü. Şimdi ben onu uyarıyorum: Kontrollü ruha girme. Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol....Bunların kontrollerine girme. FETO'nun yüzünde güller açtıracak açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu bir yandan da sırtını PKK'ya dayayanların da yüzünü güldürüyor.

Başbakan Yıldırm "Kontrollü ruhlara karşı dikkatli ol....Bunların kontrollerine girme"

"CHP AK PARTİ MİTİNGLERİNE GİZLİ HAYRANLIK DUYUYOR"

Pensilvanya'ya tutsak olanlara yüz vermek şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Siyasi ikbal uğruna milletin karşısına oluşan şer ittifakıyla oy ve iktidar hesabı yapmak siyasetten düşülebilecek en büyük noktadır. Ana muhalefet partisi böyle giderse sözde adalet mitinglerini övmek için gizli gizli hayranlık duydukları AK Parti mitinglerinin fotoğraflarını kendilerine aitmiş gibi devam edecekler. 15 Temmuz siyaset kurumunun ve devletin topluma borçlandığı, yükümlülük altına girdiği tarihi bir dönemdir. 15 Temmuz Türkiye'nin bundan sonraki istikametini tayin edecek tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de 15 Temmuz'u referans almadan yapılacak her siyasi değerlendirme, deyim yerindeyse, yok hükmündedir.

"OHAL İNCELEME KOMİSYONLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI"

(OHAL İnceleme Komisyonu) Dün itibariyle komisyona başvurular başladı. Sadece dün, günün sonuna kadar 3 bin 28 başvuru yapılmış, 1189'u Valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girmiştir. Toplam başvuruların, mükerrer başvuruları da dikkate aldığınızda, 120 bin civarında olacağını düşünüyoruz. Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyen memurlarla çalışamaz. Bu kadar basit. İçeride sırtına hançer saplamak insanlar varken ülkeyi nasıl yöneteceksiniz. Hiçbir mikrop kalmayacak şekilde bu temizlik yapılacak. Zalimle mazlum ayrımı da yapılacak. Yüce Meclis'ten OHAL'in uzatılması için müracatımızı yaptık. Meclis genel kurulumuz bu konuyu görüştü ve AK Parti ile MHP'li vekillerin desteği ile OHAL, 3 ay daha uzamış oldu. Görüldüğü gibi isteyen mitingini de yürüyüşünü de yapıyor. OHAL'i bahane ederek Türkiye'nin önüne taş koyan kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Grubunda konuştu

"DARBE GİRİŞİMİ TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ SARSAMAMIŞTIR"

Dünya Petrol Kongresi'nde Türkiye'nin enerji konusunda anahtar ülke oluşu değerlendirildi. Türkiye'nin bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayacağını herkes kabul etti. Türkiye kalkınmayı sürdürdü. Darbe girişimi Türkiye'nin ekonomisini sarsamamıştır. Türkiye'nin gücü ortadadır. Son açıklanana verileri Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu teyid etmektedir. 2017'nin ilk beş ayındaki ihracatımız 64 milyar doları aşmıştır. Hain darbe teşebbüsü öncesinde 82 bin seviyesinde olan Borsa İstanbul bugün 106 bin üzerinde seyrediyor. İşsizlik yüzde 10.5 seviyesine gerilemiştir. Hedefimiz bunu tek haneli rakama düşürmektir. Kredi garanti fonu ve KOSGEB aracılığıyla iş dünyamıza milyarlarca lira kaynak aktardık. KDV ve ÖTV indirimleri ile piyasayı canlandırdık.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI DAHA FAZLADIR"

Hiç kimse bu başarıları görmezden gelipte millete hakaret etmeye kalkmasın. Herkes yerini bilsin. Şunu herkesin iyi bilmesini istiyorum: Devletimiz ve hükümetimiz bu aziz milletin hakkını terör örgütlerine ve onların yan sanayi siyasetçilerine yedirmez. Hükümetimiz güvenlik konularında milletin huzuru için kararlı tutumunu sürdürüyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan gelişmeleri yakından izliyoruz. Kıbrıs görüşmeleri ne yazık ki tek taraflı çıkar gözeten tavrı yüzünden çıkmaza girdi. Rum kesimi Akdeniz'de sondaj yapmak amaçlı bölgeye gemi göndermesi çözümü dinamitleyen bir girişim olmuştur. Hükümetimiz uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Kafa karışıklığı oluşturan AB konusunda, Türkiye, AB kapısının kapanacağı gibi bir tehditte bulunan bilsin: AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacından daha fazladır.

BAŞBAKAN YILDIRIM: FETÖ'NÜN TÜRKİYE'DEKİ ANA OMURGASINI ÇÖKERTTİK