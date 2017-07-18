İstanbul Valisi Vasip Şahin'den uyarı! "Trafiğe özel araçlarınızla çıkmayın"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, trafiğe mümkün mertebe özel araçlarıyla çıkmamalarıdır" uyarısında bulundu.

"AVRASYA TÜNELİ'NDE SORUN YOK"

Vali Şahin, "Mevsim normallerinin bir kaç katı olması nedeniyle su birikmeleri oldu. Ekiplerimiz bu noktalara hızla müdahale ediyorlar. Hem belediyemizin ekipleri hem AFAD ekipleri bu baskınlarla bir taraftan mücadele ederken, trafiğin akışının düzenlenmesi noktasında da emniyet müdürlüğümüzün ekipleri ve jandarma komutanlığımızın trafik timleri görev başındalar. Avrasya Tüneli de tünel dışındaki Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintileri nedeniyle tedbir olarak tek yönlü ulaşımı durduruldu. Tünelin kendisi ile ilgili bir sıkıntı yok. Yağış, Çarşamba gününe kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

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