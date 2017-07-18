Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Terör devletine izin vermeyeceğiz

ANKARA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017
Terör devletine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen (MGK) toplantısında OHAL'in dördüncü kez uzatılmasına yönelik tavsiye kararı alındı. 6 saat süren toplantıda terörle mücadele konusu da ele alınırken, / PDY, /PYD-YPG ve gibi terör örgütleriyle mücadele kapsamlı şekilde görüşüldü.



Bildiride ABD açıkça zikredilmezken "müttefikler" ifadesi ile terör örgütü PYD-YPG'nin silahlandırılmasından duyulan rahatsızlık bir kez daha tekrarlandı ve "Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden bölgenin huzura kavuşmasının mümkün olmayacağının altı çizilmiş, uluslararası topluma, verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır" denildi.


Suriye ve Irak'tan saldırı halinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğinin vurgulandığı bildiride, "PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör devletine izin vermeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz