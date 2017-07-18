Terör devletine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında OHAL'in dördüncü kez uzatılmasına yönelik tavsiye kararı alındı. 6 saat süren toplantıda terörle mücadele konusu da ele alınırken, FETÖ/ PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapsamlı şekilde görüşüldü.





Bildiride ABD açıkça zikredilmezken "müttefikler" ifadesi ile terör örgütü PYD-YPG'nin silahlandırılmasından duyulan rahatsızlık bir kez daha tekrarlandı ve "Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden bölgenin huzura kavuşmasının mümkün olmayacağının altı çizilmiş, uluslararası topluma, verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır" denildi.



Suriye ve Irak'tan saldırı halinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğinin vurgulandığı bildiride, "PKK/PYD-YPG terör örgütlerinin diğer terör örgütü DEAŞ ile mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır" denildi.