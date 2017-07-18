Vasip Şahin: Arkadaşlarımız ciddi ve güçlü bir ekiple çalışıyor

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'daki yağıştan en fazla etkilenen yerin Silivri olduğunu belirterek, yapılan çalışmaları incelediklerini söyledi.

Bu civarda su basmanı kottan aşağıda bulunan 150 yazlığın yağıştan etkilendiğini dile getiren Şahin, "Onlarla ilgili arkadaşlarımız ciddi ve güçlü bir ekiple burada çalışıyor, son derece gayretle hızla çalışıp, buradaki sorunu gece yarısına kadar sona erdirmeye çalışacaklar." dedi.

Mahallenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmadan önce yapılanmasının gerçekleştirildiğini, bu yapıların taban kodlarının deniz seviyesinin altında olduğunu dile getiren Topbaş, mahallenin alt yapısı, atık su ve yağmur suyu kanallarının bulunmadığını söyledi. Topbaş, şunları anlattı:

"Sıkıntılı bir bölge. Plansızlığın getirdiği bir sıkıntı var. 1/5000'lik planlar bitmiş, binlik uygulama planları yapılacak ama halihazırda yapılar var. Dereleri ıslah edersek, daha da derinleştirirsek bunları kurtarabiliriz diye yoğun bir çalışma var. İstanbul'un her tarafında da bu bölgede de çalışmalarımız var. Sayın Valimiz ile bunları yerinde müşahede ettik. Gereken çalışmalar yürütülüyor. Çok şükür ki can kaybı yok.

Bu ciddi bir yağıştı, boyutunu, ölçeğini hep beraber izledik. Bu bölge metrekarede 114 kilogram yağış aldı. En büyük yağışı bu bölge aldı. Arkada büyük bir havza var. Bu havzaya yağan yağmur, denize erişmek için 5 dereyi kullanıyor. Dördünde problem yok, birinde var. Bunu da inşallah çözeceğiz."

- "VATANDAŞLARIN ZARARINI TESPİT EDECEĞİZ"

Silivri Kaymakamı Ali Partal da bugün bölgenin yoğun yağış aldığını, özellikle Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çanta bölgelerinde yoğun yağışın hissedildiğini söyledi.

Gümüşyaka bölgesinde beş yüze yakın konutun yer aldığını anlatan Partal, bunlarla ilgili tahliye işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Partal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Silivri Kaymakamlığının gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da yağmur nedeniyle biriken suyun menfezlerden ve karayolundan denize ulaşamayınca böyle bir durumun yaşandığını ifade etti.

Yağışın fazla olması nedeniyle olağanüstü ani bir baskının yaşandığını anlatan Özcan, "Olayın sevindiğimiz tek tarafı can kaybının ve herhangi bir yaralanmanın olmaması. Buradaki çalışmalar bittikten sonra evlerin temizliğini yapacağız. Vatandaşların zararını tespit edip, kendilerine vereceğiz. İhtiyacı olan vatandaşların otelde konaklaması için gerekli hazırlıkları yaptık.'' dedi.

- VATANDAŞLAR BOTLARLA KURTARILDI

Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan yağış Gümüşyaka ve Çanta mahallelerinde sele yol açtı.

Bu mahallelerdeki vatandaşlar, mahsur kaldıkları evlerinden itfaiye ekiplerince botlarla kurtarıldı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar, komşu ve akrabalarına sığındı. İtfaiye ekiplerinin evlerdeki su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan selin etkisiyle bir itfaiye kurtarma aracı devrildi. Bu araç ekiplerce daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.