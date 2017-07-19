Büyükada'daki kaos toplantısında konuşulanlar

Büyükada'da gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı silahlı örgüt üyeliğinden tutuklandı. Şüphelilerin toplumsal kaos planları yaptığı ve bazılarının da ByLock'çularla irtibatlı olduğu saptandı. Korku ve tedbirleri ise konuşmalarına yansıdı

İstanbul Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde suçüstü gözaltına alınan 2'si yabancı 10 kişiden 6'sı "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşen hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenledikleri belirtildi.