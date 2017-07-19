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'ler için teknik konularda anlaşıldı

Giriş Tarihi: 18.7.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 01:52
S-400'ler için teknik konularda anlaşıldı

Rostec Üst Yöneticisi , "Türkiye ile hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldı. Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

Rus devlet şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey , Türkiye ile hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldığını belirterek, "Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

RUSYA, S-400 İÇİN TARİH VERDİ

Moskova'da düzenlenen MAKS 2017 havacılık fuarı kapsamında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmenin tüm teknik detaylarında Türkiye ve Rusya'nın anlaştığını vurguladı. Çözülmesi gereken idari ve finansman konuları kaldığını belirten Çemezov, "Anlaşmayı sonuca bağlamak için iki ülke hükümetleri arasında alınması gereken bazı kararlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Çemezov ayrıca, S-400'lerin Türkiye'de üretilmesinin de son derece büyük yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, henüz böyle bir adım atılmasının planlanmadığını sözlerine ekledi.

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S-400'ler için teknik konularda anlaşıldı
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