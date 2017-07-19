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'ta 26 'lı terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 19.7.2017 23:31 Güncelleme Tarihi: 19.7.2017 23:36
Şırnak'ta 26 PKK'lı terörist öldürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, tek tip kıyafet konusuna karşı çıkarak FETÖ sanıklarına sahip çıktı.

Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi. 3 ayrı mağarada yapılan aramada terör örgütü üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Şırnak'ta arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, Kınalıtepe mevkisinde 'lı teröristlerin saklandığı 3 mağarayı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Mağarada yapılan aramada teröristlere ait, 27 kaleşnikof tüfek, 93 el bombasi 3 kilo 800 gram C-4 tipi patlayıcı, çok sayıda mermi, 8 gece görüş dürbünü, 4 kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

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Şırnak'ta 26 PKK'lı terörist öldürüldü
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