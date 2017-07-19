Son dakika! Yeni kabine açıklandı; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir?

Yeni açıklanan kabinede Sağlık Bakanı görevini devralan Ahmet Demircan kimdir? Ahmet Demircan kaç yaşındadır? İşte yeni kabinenin açıklanmasıyla Sağlık Bakanı olan Ahmet Demircan kimdir? sorusunun yanıtı...

AHMET DEMİRCAN kimdir?

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir.

Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.

Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Ahmet Demircan, 19 Temmuz 2017 yeni kabine değişikliğiyle Sağlık Bakanı oldu.