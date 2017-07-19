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Son dakika! açıklandı; kimdir?

Giriş Tarihi: 19.7.2017 14:35
Son dakika! Yeni kabine açıklandı; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 12:00'da Başbakan Yıldırım'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinden sonra gözler nin açıklanmasına çevrilmişti. Ve toplantı sonucunda yeni kabine açıklandı; kimdir?

Yeni açıklanan kabinede görevini devralan kimdir? Ahmet Demircan dır? İşte nin açıklanmasıyla Sağlık Bakanı olan sorusunun yanıtı...

AHMET DEMİRCAN kimdir?

13 Temmuz 1954'te 'da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir.

Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.

Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.
20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Ahmet Demircan, 19 Temmuz 2017 yeni kabine değişikliğiyle Sağlık Bakanı oldu.

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Son dakika! Yeni kabine açıklandı; Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kimdir?
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