‘Tek tip’ kıyafeti şehit babası istedi

İstanbul'da '15 Temmuz
Şehitler Anıtı' hafta başından itibaren ziyaretçi akınına uğruyor. Anıtı ve anıtın yanındaki hatıra ormanını ziyaret edenler arasında şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu
ve gazi oğlu Oğuz Ayanoğlu
da vardı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanında bulunan baba Ayanoğlu ve gazi oğlu Oğuz, Erdoğan'la o sohbetlerini SABAH'a anlattı:
BAŞBAKANIMIZLA KONUŞTU
Baba İhsan Ayanoğlu:
Anıt için emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu millet 15 Temmuz'un yıldönümünde, o geceyi unutmadığını, birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıkacağını bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yanaydım. Biraz sohbet ettik. Kendisine yargılanan hainlerle ilgili "Hainleri tek tip kıyafetle görmek istiyoruz" dedim. O da hemen Başbakanımızla bu konuyu konuştu. Daha sonra anma programındaki konuşmasında da bunu dile getirdi. Ayrıca oğlum yurtdışında 15 Temmuz'u anlatan programlara gittiği için o gece orada bulunamamıştı. Cumhurbaşkanımıza oğlum sizinle görüşmek istiyor dedim. O da sağ olsun kırmadı.
BİZİ TEBRİK ETTİ
Gazi Oğuz Ayanoğlu:
İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da 8 gün içinde 15 Temmuz'u anlattık. Programlar çok kalabalıktı. 15 Temmuz gecesi babam beni Cumhurbaşkanımızla konuşturdu. İlk olarak halimi hatırımı sorduktan sonra anma programında olduklarını belirtti. Ben de iyi olduğumu söyleyip, yurtdışında 15 Temmuz'u anlattığımızı söyledim. O da çalışmamızdan dolayı tebrik edip "Emeğinize yüreğinize sağlık" dedi.
Oğlu Onur şehit, diğer oğlu Oğuz da gazi olan İhsan Ayanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbetinde, darbecilere tek tip elbise giydirilmesini istediğini söyledi
BOZDAĞ: 'TEK TİP' İÇİN ÇALIŞMAMIZ SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin tutuklu yargılanan FETÖ üyelerine tek tip kıyafet önerisine ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Şimdi bir adım atacağız, kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de diğer bütün detayları bu çalışmanın sonunda açıklayacağız" dedi.