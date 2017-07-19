Yeni kabine az önce belli oldu! - Yeni Bakanlar Kurulu listesinde açıklanan Hakan Çavuşoğlu kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım , Cumhurbaşkanlığı Killiyesi'nde yaptığı konuşmada heyecanla beklenen yeni kabine yi açıkladı. Kabinede yeni isimlerden bir tanesi de Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu oldu. Bu gelişmelerin ardından ise ''Hakan Çavuşoğlu kimdir?'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi arasında yer aldı. Peki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir? İşte detaylar...26 Şubat 1972 tarihinde Yunanistan'da doğdu. İlk öğrenimini Yunanistan'da tamamladı. 1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Bursa'da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem Milletvekili seçiminde AK Parti Bursa Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye- Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

AB Bakanı Ömer Çelik

Sanayi Bakanı Faruk Özlü

Çalışma Bakanı Jülide Sarı Eroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gıda Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan