Yeni kabine az önce belli oldu! - Yeni Bakanlar Kurulu listesinde açıklanan Hakan Çavuşoğlu kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım
, Cumhurbaşkanlığı Killiyesi'nde yaptığı konuşmada heyecanla beklenen yeni kabine
yi açıkladı. Kabinede yeni isimlerden bir tanesi de Ak Parti
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu
oldu. Bu gelişmelerin ardından ise ''Hakan Çavuşoğlu kimdir?'' cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi arasında yer aldı. Peki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kimdir? İşte detaylar...
HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?
26 Şubat 1972 tarihinde Yunanistan'da doğdu. İlk öğrenimini Yunanistan'da tamamladı. 1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu tarihten itibaren Bursa'da serbest avukatlık yaptı. 2004-2011 yılları arasında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem başkanlık yaptı. 24. Dönem Milletvekili seçiminde AK Parti Bursa Milletvekili seçildi. Halen AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye- Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
YENİ KABİNE BELLİ OLDU
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
AB Bakanı Ömer Çelik
Sanayi Bakanı Faruk Özlü
Çalışma Bakanı Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gıda Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan
Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan