Eski emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ'DEN

BUGÜN NELER OLDU

merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 3 teğmen ve 19 astsubayın bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.2 doktor ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.Merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 üsteğmen gözaltına alındı. Tarsus ilçesinde ise tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalanan şüpheli tutuklandı.Safranbolu eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya tutuklandı. ByLock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.ByLock kullandıkları belirlenen 19 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli aranıyor.Gözaltına alınan 6 muvazzaf asker tutuklandı.ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 kişiden 8'i tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı tutuklandı.TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.Sözde "il imamı" olduğu tespit edilen A.G. tutuklandı.Pamukkale Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü yapılanmaya yönelik açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Ara kararla eski rektör Hüseyin Bağcı, Doç. Dr. Ali Rıza Tarakçılar'ın tutuklanmasına karar verildi.