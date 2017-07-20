Eski emniyet müdürü tutuklandı

Tokat:
merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 3 teğmen ve 19 astsubayın bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon:
2 doktor ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.
7 ÜSTEĞMENE GÖZALTI...
Mersin:
Merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 üsteğmen gözaltına alındı. Tarsus ilçesinde ise tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalanan şüpheli tutuklandı.
Karabük:
Safranbolu eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya tutuklandı. ByLock kullandığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Hatay:
ByLock kullandıkları belirlenen 19 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli aranıyor.
Aydın:
Gözaltına alınan 6 muvazzaf asker tutuklandı.
Eskişehir merkezli 9 ilde, FETÖ kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
'UYANIŞ'IN YÖNETMENİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI
İstanbul:
ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski TRT çalışanı 9 kişiden 8'i tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı tutuklandı.
Sinop:
TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ:
Sözde "il imamı" olduğu tespit edilen A.G. tutuklandı.
Denizli:
Pamukkale Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü yapılanmaya yönelik açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi. Ara kararla eski rektör Hüseyin Bağcı, Doç. Dr. Ali Rıza Tarakçılar'ın tutuklanmasına karar verildi. Ali Faik ATAY / Mihriban KOÇAKER / Güray GÜRDAL