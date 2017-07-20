FETÖ gitti, etkili mücadele başladı

FETÖ
'nün
15 Temmuz darbe girişimiyle eşzamanlı olarak kent merkezlerinde harekete geçen PKK
terör örgütüne yönelik son 1 yılda gerçekleşen seri operasyonlarla örgütün beli kırıldı. 1 yıllık operasyonların bilançosunu Diyarbakır
Başsavcısı Kamil Erkut Güre, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre, PKK terör örgütüne eleman temin eden ve örgütün finans yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 4 bin 43 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 937'si tutuklanırken, bin 401 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı ve haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açıldı. Örgütün uyuşturucu ticaretine de darbe vuruldu. Narko-terör operasyonlarında 2 bin 66 kişi yakalandı. 146 ton esrar, 105 kilo eroin ele geçirildi.
NEFES ALAMIYORLAR
Yine Diyarbakır'da örgüte yönelik operasyonların dünkü bölümünde, örgütle bağlantılı Demokratik Toplum Kongresi üyesi doktorlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Tabip Odası eski başkanları Dr. Necdet İpekyüz, Dr. Şemsettin Koç ile Dr. Selçuk Mızraklı ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şubesi'nin eski başkanı Hülya Alökmen de bulunuyor. Bu arada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı hakkında da, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Van'da Hacıbekir Mahallesi'nde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir terörist etkisiz hale getirildi, 11 zanlı da gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hakkari Şemdinli
'de 1 terörist, silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Çok sayıda mühimmat ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PYD/PKK'lı 2 terörist sınır birliklerince yakalandı.