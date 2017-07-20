İhanet Çetesi’nin sapık müftüsü

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Ardahan Müftüsü Aytekin Yılmaz hakkında mahkemeye gönderilen bir yazı, terör örgütünün nasıl bir sapkın düşünce içinde olduğu ve bunu nasıl yaymaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Yılmaz'ın yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nin sanık hakkında elde ettiği yeni delilleri içeriyor.

SKANDAL PAYLAŞIM

Bu yeni deliler arasında en dikkati çeken ise FETÖ üyesi Aytekin Yılmaz'ın, Kayseri Müftü Yardımcısı olduğu denemde Peygamberler hakkında sarf ettiği skandal sözler oldu. Belgede, Yılmaz'ın Peygamberleri şehvet müptelası gösterip aşağılayan, teröristbaşı Fetullah Gülen'i ise daha yüce bir konuma oturtan paylaşımına yer verildi. Yazıda, Yılmaz'ın müftülük personel ile yaptığı bir toplantıda, "Bütün Peygamberler evlenerek şehvetini giderirler. Ama Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri ise Peygamberlerden de üstün olduğu için ibadet ederek şehvetini giderirdi" ifadelerini kullandığına dikkat çekildi. Yeni deliller arasında Aytekin Yılmaz'ın, görevde olduğu süre zarfında makam odasına kolay kolay kimsenin giremediği, FETÖ üyesi olmayan personel odasına girdiğinde ise "Bu makama girdiğine dua et, buraya kolay kolay kimse giremez" diyerek uyardığı da yer aldı.

FETÖ'den 1 dolar uyarısı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün el konulan finansörü Kaynak Holding'e yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgüt üyelerinin darbe girişiminden önce 'ByLock' üzerinden '1 dolar' konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı. Örgütün Hollanda yapılanmasının önemli isimlerinden A.T.'nin 'ByLock' yazışmalarının çözülmesiyle ortaya çıkan 'bereket parası' başlığıyla gönderilen mesajda, Türkiye'ye giriş çıkış yapan üyeler uyarılıyor. Örgütün Hollanda sorumlusu olan H.Y.'nin 15 Ocak 2016'da gönderdiği mesajda, "Değerli abiler Türkiye'deki gözaltına alınmalarda farklı farklı kişilerde 1 dolar çıkınca sebebini sorgulamışlar ve büyüğümüzden geldiğini çözmüşler. Dolayısıyla Türkiye'ye gidip gelen arkadaşlar bu konuda hassas olsalar ve cüzdanlarında dolar ve HE (hoca efendi) imzalı saatlerle girip çıkmasalar iyi olur. Makul şüpheden dolayı problem çekmesinler inşallah" İfadeleri yer alıyor. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda birçok örgüt üyesinin üzerinden ve evlerinde yapılan aramalarda, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından gönderildiği belirlenen F,G, ve J serisi 1 Dolar ele geçirilmişti. Her bir seri örgüt üyesinin FETÖ içindeki kademesini temsil ediyordu. Üyeler 1 Dolar'ları birbirini tanımak için kullanıyordu.

YİNE CENNET VAADİ

Yazışmalarda din simsarlarının, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için rüyalarla oyalama taktiğine devam ettikleri, çözülmeyi engellemek yaptıkları kirli propaganda çalışmalarına yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i alet ettikleri dikkati çekti. Bir sözde rüyanın anlatıldığı yazışmada, "Allah Resulü buyurdular ki, 'Haşir meydanında sizi almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah sizinle olacak' dedi" ifadeleri kullanılmış. (Star)