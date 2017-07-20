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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Giriş Tarihi: 20.7.2017 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 07:05
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde Küçükçekmece'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

helikopteri, polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 adreste eş zamanlı arama başlatıldı.

Söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçiren ekipler, bazı şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri operasyon kapsamında aramalarına devam ediyor.

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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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