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Son dakika haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika
haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.7.2017
16:00
Hakkari
kırsalı ve
Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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