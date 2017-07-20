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haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 20.7.2017 16:00
Son dakika haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi
kırsalı ve 'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Son dakika haberi: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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