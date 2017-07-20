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haberi: Murat Bazid öldürüldü

İHA

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Giriş Tarihi: 20.7.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 15:32
Son dakika haberi: Murat Bazid öldürüldü

'da üst düzey 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede dün icra edilen operasyonlarda öldürülen 2 teröristten birinin Murat Bazid kod adlı, örgütün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu olduğu öğrenildi.

İl Jandarma ekiplerince Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, biri sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu olmak üzere 2 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

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Konuyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonlar kapsamında, 19 Temmuz 2017 tarihinde birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' kod adlı olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

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Son dakika haberi: Murat Bazid öldürüldü
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