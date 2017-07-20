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onu konuşuyor! Canı pahasına astı...

Giriş Tarihi: 20.7.2017 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 08:45
Sosyal medya onu konuşuyor! Canı pahasına astı...

Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı 'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer’e, Tunceli’de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen ay tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedeni ırmak kenarında bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın büyük boy fotoğrafını yaptıran Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer, Pülümür'e gitti. Burada bayrak ve fotoğrafı Tunceli-Pülümür yoluna asan Abdullah Özer, aracına geri döndüğü sırada tepelerde mevzilenen teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Belinden tabancasını çıkararak arabasını siper olarak kullanan ve kendini savunan Abdullah Özer, ateşin kesilmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Abdullah Özer ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.

TIR şoförü Abdullah Özer, bir ay önce Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı 'nda dalgalandıran kişiydi.

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Sosyal medya onu konuşuyor! Canı pahasına astı...
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