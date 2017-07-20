Üçok: Yardımcım FETÖ’cü

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TSK'daFETÖ'nün Işık Evleri yapılanmasını soruşturmasıyla tanınan dönemin Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok'un, FETÖ'den tutuklanan yardımcısı Özgür Tüfekçi'yle ilgili ifadesi alındı. 3 astsubay ve bunlardan sorumlu 4 sivil örgüt ağabeyiyle ilgili yakalama kararı yazdıktan sonra sivillerin Azerbaycan'a kaçtığını söyleyen Üçok, bu yakalama kararından kendisi dışında sadece askeri başsavcıyken yardımcısı olan Özgür Tüfekçi ve yazı işleri müdürü Şafak Canlı'nın bilgisi olduğunu söyledi."Yardımcımın FETÖ üyesi olduğu kanaatindeyim" diyen Üçok, Şafak Canlı'nın ise şu an emekli olduğunu ve hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını kaydetti. Ahmet Zeki Üçok 2009'da Hava Kuvvetleri'nde başsavcı olarak FETÖ'nün Işık Evleri yapılanmasını soruştururken tutuklanmıştı. Sahte çürük çetesi ve Balyoz davalarında yargılanan Üçok'u, firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturmasından da tutuklatmıştı.Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, Fetullah Gülen'in "Darbeyi Atatürkçü ve laik subaylar yaptı, bizim ilgimiz yok" yalanlarına da sert tepki gösterdi. TSK'daki FETÖ yapılanmasını 30 yıldır araştıran Üçok, sabah.com. tr'ye yaptığı açıklamalarda "Darbeye katılanları isim isim biliyoruz hepsi FETÖ'cü" dedi. Üçok şöyle konuştu: "Gülen bu yalanlarla uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Genelkurmay da araştırdı biz de araştırdık. Darbeye katılanların tamamı FETÖ'cü. Zaten biz bu isimleri darbe girişiminden önce deşifre etmiştik. Gülen 16 Temmuz'da da benzeri açıklamalar yapmıştı. Yalanlarına kendisi de çevresindekiler de inanmıyor ama maalesef uluslararası medyada yer bulabiliyor. Michael Rubin gibi FETÖ'nün ve Pentagon'un tetikçileri de bu yalanı yaygınlaştırıyor."