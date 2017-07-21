Bakan Arslan'ın acı günü

Arslan için ikindi vakti Üsküdar Altunizade'deki Marmara İlahiyat Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesi Bakan Arslan, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arslan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan ile birlikte Okan Arslan'ın tabutuna omuz verdi.

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