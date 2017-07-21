Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'ın acı günü

Giriş Tarihi: 21.7.2017 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 19:22
Bakan Arslan'ın acı günü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 'ın, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden kardeşi , son yolculuğuna uğurlandı.

Arslan için ikindi vakti Üsküdar Altunizade'deki Marmara İlahiyat Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesi , taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Başbakan , Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Başkanı Selim Temurci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Arslan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, Bakan Arslan ile birlikte 'ın tabutuna omuz verdi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Arslan'ın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz