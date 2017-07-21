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Bolu'daki /PDY operasyonu: 8 kişi tutuklandı

AA

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Giriş Tarihi: 21.7.2017 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 10:46
Bolu'daki FETÖ/PDY operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen Harun Ö, Büşra Ö, Sinan A, Süleyman Ç, Atakan B, Emrah G, Uğur B. ve Fatih Y. tutuklanırken, V.Y. ile D.S.Ç. şartıyla serbest bırakıldı.

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Bolu'daki FETÖ/PDY operasyonu: 8 kişi tutuklandı
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