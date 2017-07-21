Bolu'daki FETÖ/PDY operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği operasyonlarla gözaltına alınan çeşitli meslek gruplarından 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edilen Harun Ö, Büşra Ö, Sinan A, Süleyman Ç, Atakan B, Emrah G, Uğur B. ve Fatih Y. tutuklanırken, V.Y. ile D.S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.