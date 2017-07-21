Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'i aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti.

Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti.

Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaret ederek girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı.