Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Mescid-i Aksa açıklaması

Konuşmadan satır başları

2005 yılını Afrika yılı ilan etmek suretiyle Afrika ülkelerini dolaşmaya başladık

Afrika tekrar Türk siyasetinde önemli bir bölge haline gelmiştir

Afrika'da 12 iken bu sayı şimdi 39'a çıktı

THY 32 ülkede 51 noktaya uçuyor

Biz Afrikalı kardeşlerimize asla tepeden bakmıyoruz

Bundan sonra daha iyi bir Somali olacak

Dünyada en büyük büyük elçilik kompleksimiz Somali'dedir.

Ne Amerika'nın en de başka ülkelerin böyle büyük bir tesisi yok. Konteynırlar içinde elçilik hizmetleri veriyorlar

Milli gelire oranla yardımda Türkiye dünyada 1 numara

G-20 toplantısında ülkeler anlatıyor, "şuraya şu yardımı yaptık, buraya bunu yaptık" diyorlar.

Ben de bakıyorum, bu kadar para yardımı yaptık diyorlar da, önümdeki İngiltere'nin resmi rakamlarına bakıyorum, böyle bir şey yok.

Dünyada milli gelire oranla, en az gelişmiş ülkelere yardımda Türkiye 1 numaradır. Normalinde ise ABD birinci, biz ikinci sıradayız. Aramızda çok fark yok. Niye, çünkü bu bizim insani görevimizdir, vicdani görevimizdir, İslami görevimizdir.

Sağlık alanında bir çok başarılı projeyi hayata geçirdik.

Afrika kaynakları sömürülecek bakir bir yer olarak bakmıyoruz. Biz Afrika'yı kaderdaşımız olarak görüyoruz.

Türkiye'nin Afrika politikasının ete kemiğe büründüğü ülke Somali'dir

Afrika kıtasının kronik sorunlarının temel sebebi sömürgeciliktir

Bugün bize demokrasi hukuk devleti vermeye yeltenenlerin Afrika'da nasıl bir enkaz bıraktıklarını görüyoruz.

Biz bu karanlık tarih unutturulmasına müsaade etmeyiz

Afrika Kıtası'nı kendi arka bahçeleri olarak gören müstemlekecilerin Afrika'nın yükselişine çelme takmayacaktır

Şimdi güç Afrika'da toplanmaya başladı. Bu potansiyelin ortaya çıkmasına engel olamayacaklar.

Kudüs'te bugün cuma, Müslümanların kutsal günü Kudüs polisi orada Müslümanların üzerien saldırdı 3 şehidimiz var

Dün akşam İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Yarın cuma dedim. Lütfen bu işe müdahale edin dedim.

"Terörizmle mücadele ediyoruz" dedi.

"Bu insanlar ibadet için gidiyorlar, bunlara terörist diyemezsiniz. Türkiye'de biz Sinagog'a, Havra'ya giden bir Yahudiye asla terörist yakıştırması yapmadık. Siz bunu nasıl yaparsınız" dedim.

"İnsanların özgürce ibadetlerini yapmasını istiyoruz ama, orada insanlar öldürüldü, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz" dediler ama bugün maalesef böyle bir müdahalede bulundular.

Kardeşlerim, şunu bilmemiz lazım. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmamalı. Biz her türlü iletişimi herkesle yapalım ama hakkımıza da haklarımıza da sahip çıkalım.

Sonuna kadar hakkımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız. Kim olursa olsun. Biz, zalim hükümdarlar karşısında susmayı zulüm addediyoruz. Buna asla katlanamayız.