Mescid-i Aksa işgali 81 ilde hutbelerde konu edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesi, 81 ilde Cuma vaktinde okundu. Ayrıca hutbe Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinde de yayınlandı.

"İLK KIBLEMİZ YARALI"

Hutbenin bu haftaki konusu "Tükenmeyen hüznümüz Kudüs ve Mescid-i Aksa" oldu. "İlk kıblegâhımız Mescid-i Aksâ yaralıdır. Kudüs, bugün her türlü tecavüze maruz kalarak barışın kenti olmaktan çoktan çıkmıştır" ifadelerine yer verilen hutbede tüm Müslümanların bu zülme karşı birliğe, beraberliğe daha fazla önem vermesi gerektiğinden bahsedildi.