O hainleri SİHA öldürdü

Tunceli Valiliği, 16 Haziran'da görev yaptığı Şanlıurfa'da karneleri dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane'ye otomobille giderken, öğretmen Necmettin Yılmaz
'ı Pülümür'de kaçırıp şehit eden 6 PKK
'lı teröristin, silahlı insansız hava aracı
(SİHA
) tarafından yerleri tespit edildikten vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
TESPİT EDİP VURDU
Tunceli Valiliği, 19 Temmuz'da Nazımiye İlçesi sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup PKK'lı teröristin tespit edildiğini, ardından bu terörist grubun SİHA ile vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran 2017 Tarihinde Tunceli- Pülümür Karayolunda şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yılmaz'ı şehit eden PKK'lının Seyit Rıza kod adlı terörist İskender Şahin olduğu açıklanmıştı. Bölgede yapılan aramalarda M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gr C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
BİRİ DE İRAN'LI ÇIKTI
Diğer taraftan, dün de Tunceli Malazgir'te düzenlenen bir başka operasyonda da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece aynı bölgede 8 terörist öldürülmüş oldu. Teröristlerden birinin İranlı "Agir" kod adlı Davut isimli terörist olduğu ve teröristin "Mazgirt gücü sorumlusu" olduğu öğrenildi.