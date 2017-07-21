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Giriş Tarihi: 21.7.2017 20:22 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 20:26
Son dakika: Bodrum'da deprem!

Ege'de ilk belirlemelere göre 5 büyüklüğünde meydana geldi.

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Son dakika: Bodrum'da deprem!
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