Sözde insan hakları örgütleri Can Dündar'dan akıl alıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik saldırgan tavrının dozajı her geçen gün artıyor! Türkiye üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlar deşifre oldukça, çekmek istedikleri operasyonlar bir bir engellendikçe kuduruyorlar. Önce Deniz Yücel, şimdi de Uluslararası Af Örgütü aktivistleri kılığıyla gönderdikleri ajanların faaliyetleri ayyuka çıktığı için çılgına dönmüş durumdalar! Türkiye düşmanı terör gruplarına ve bu grupların militanlarına kucak açtıkları, gerekli uyarılar delilleriyle birlikte yapıldığı halde, ‘yargı bağımsızlığını’ öne süren Almanya, kendi ajanlarını tutuklayan Türk yargısının bağımsızlığını görmezden gelecek kadar kudurmuş durumda! Her gün yeni bir saçmalık, her gün yeni bir tehdit! (...) Şöyle düşünüyorum da bu aklı kimden alıyorlar acaba? Bugünkü Türkiye’yi eski Türkiye ile karıştırma cüretini kim veriyor onlara? Gazeteci ve aktivist kılığı altında Türkiye’yi mesken tutan ajan yöntemi bize yabancı değil. Yakın tarihte gündemi meşgul ettiği için aklıma ilk gelen isim Can Dündar. MİT TIR’ları ihanetinin mimarlarından olan ve casuslukla yargılanan ve bugün Merkel’in eteklerinin altına saklanan Can Dündar! Verse verse bu aklı, gazeteci kimliğinin arkasına saklanmayı en iyi beceren, Can Dündar verir onlara! Nasıl ki, iki hain FETÖ militanı Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın verdiği bilgilerden beslenmeye çalıştılarsa, Can Dündar’ın verdiği akılla da Türkiye’ye operasyon çekmeye uğraşıyorlar. Hiç kusura bakmayın, biz vurdukça ses gelecek ve siz kuduracaksınız!