Türkiye'nin en iyi haber sitesi

inin ayak oyunlarına mahkeme tokadı

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017
Suikast timinin ayak oyunlarına mahkeme tokadı
darbe girişiminde 'te Erdoğan'a yönelik girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı 'Suikast girişimi' davasında üçüncü ara karar açıklandı.

FETO ELEŞTİRİSİNE KULAK KAPADILAR
Mahkeme, sanıkların talep ettiği adli tıp uzmanı, balistik raporu, otopsi, deliller, kamera kayıtlarının yeterli olduğunu, yaralanma ve ölümlerin hangi silahlardan kaynaklandığının belli olduğunu, sanıkların yeni tanık taleplerinin yeteri derecede tanığın dinlenmesinden, delillerin yeterli olmasından, sanık ve avukatlarının olay yerinde keşif ve bilirkişi talepleri ile birlikte tüm taleplerin reddine karar verdi. Öte yandan mağdur avukatlarının elebaşısını eleştirmesi sırasında bazı sanıkların kulaklarını kapatması dikkat çekti.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suikast timinin ayak oyunlarına mahkeme tokadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz