Suikast timinin ayak oyunlarına mahkeme tokadı

15 Temmuz
darbe girişiminde Marmaris
'te Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a yönelik suikast
girişiminde bulunan 44'ü tutuklu 47 sanıklı 'Suikast girişimi' davasında üçüncü ara karar açıklandı.
FETO ELEŞTİRİSİNE KULAK KAPADILAR
Mahkeme, sanıkların talep ettiği adli tıp uzmanı, balistik raporu, otopsi, deliller, kamera kayıtlarının yeterli olduğunu, yaralanma ve ölümlerin hangi silahlardan kaynaklandığının belli olduğunu, sanıkların yeni tanık taleplerinin yeteri derecede tanığın dinlenmesinden, delillerin yeterli olmasından, sanık ve avukatlarının olay yerinde keşif ve bilirkişi talepleri ile birlikte tüm taleplerin reddine karar verdi. Öte yandan mağdur avukatlarının FETÖ
elebaşısını eleştirmesi sırasında bazı sanıkların kulaklarını kapatması dikkat çekti.