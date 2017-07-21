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Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı

Giriş Tarihi: 21.7.2017 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 20:45
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı

Suriye'de çatışan rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş ve Heyet Tahrir Şam arasında anlaşma sağlandı. Suriye-Türkiye sınırındaki , yerel sivil idarenin kontrolüne bırakılacak.

Suriye'de rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye sınırındaki nı, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar verdi.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey kırsalına çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı çevresinde yoğunlaşmıştı.

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Suriyeli muhalifler arasında anlaşma sağlandı
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