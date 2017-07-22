‘Almanya kendine çeki düzen vermeli’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Çırağan Sarayı
'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi Kredi Anlaşması İmza Töreni'ne de katıldı. Almanya
'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki
gösteren Erdoğan, şunları kaydetti:
ÖNCE TERÖRİSTLERİN HESABINI VERSİN:
Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet, önce bunun hesab
ını vermelidir. Türkiye'den kaçan teröristler Almanya'da niçin saklanıyor? Onlara orada verilen maddi destekleri neyle izah edecekler. Elimizde tüm video kasetlerle ekranlarda sürekli yayımlanan ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasak koymuş olduğu, terör örgütü olarak kabul ettiği PKK
'yı kendi caddelerinde polisinin koruması altında gösteri yapmasına müsaade eden Almanya, bunu neyle izah edecek?
TEHDİTLERLE BİZİ ÜRKÜTEMEZ:
Onun için Almanya kendine çekidüzen vermelidir. Bizi de asla bu tehditlerle ürkütemez, bunu bilmelidir. Kendi yargıları ne kadar bağımsızsa şunu bilmeleri lazım ki bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır.
KÖKLÜ DEVLET GELENEĞİ:
Biz bir çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz. Biz bin yıllara baliğ bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir geleneği vardır, böyle bir geçmişi vardır. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar.
ARTIK ŞAŞIRMIYORUZ:
Türkiye'yi AB'ye almayanların, şartları uygun olmayan nice ülkeyi birliğe buyur ettiğini gördükten sonra artık bunların hiçbirine şaşırmıyoruz. Kendi elleriyle, kendi güvenilirliklerini yok edenlerle bizim işimiz yok. Yolumuz da aynı değil. Türkiye yeniden şekillenen dünya siyasetinde ve ekonomisinde, kendine en doğru, en adil, en kazançlı yeri mutlaka bulmuştur, bulacaktır. Ne terör örgütlerinin azgın saldırıları ne de uluslararası düzeyde sergilenen ikiyüzlülükler buna engel olabilir.