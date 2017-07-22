“CHP’li başkanın ihale yolsuzluğunu FETÖ’cü hâkimler hasır altı etti”

FETÖ
'nün Silivri yapılanmasıyla ilgili soruşturmada 'Vatan' kod isimli gizli tanık
ilçenin CHP
'li belediye başkanı Özcan Işıklar'ın 2010 ve 2011'de ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma geçirdiğini ancak FETÖ'nün Ankara'daki üst düzey yargı uzantılarını ziyaret ederek hakkında takipsizlik kararı alındığını iddia etti. İddiaya göre Işıklar, Taylan M. isimli kişi ile FETÖ'nün yargıdaki üst düzey isimlerinden yardım almak için Ankara'ya gitti. Işıklar'ın örgütün Silivri İmamı olan tutuklu İlker Koyuncuoğlu ile yerel seçim döneminde yaptığı görüşmenin ses kaydını işaret eden gizli tanık söz konusu kasette iki ismin 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası için birlikte hareket etme anlaşması üzerinde konuştuklarını söyledi. Koyuncuoğlu, CHP'li başkana son yerel seçimlerde oy desteği karşılığı işbirliği teklif ederken, Işıklar darbe girşimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Değirmenköyü Muhtarı'na sahip çıktı ve FETÖ okulu Fatih Üniversitesi
'ne salon tahsis etti.
KILIÇDAROĞLU İLE AĞIZ BİRLİĞİ!
15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandra gişelerinin kapatılmasıyla ilgili 116 askerin yargılandığı davada tutuklu sanık Rüstem Üstünel "Ne tahliye ne beraat. Sadece kaldıysa adalet istiyorum" diyerek, adalet yürüşüyle FETÖ söylemlerini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile ağız birliği yaptı. AA