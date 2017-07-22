FETÖ'cülere TAPU'dan 15 milyarlık tokat!

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün FETÖ'ye bağlı kuruluşların taşınmazlarına ilişkin aldığı tedbirler neticesinde 6 bin 401 tapu kamuya devredilirken, 239 bin 293 taşınmaza bloke koyularak inceleme başlatıldı. Tasarrufu tapu müdürlüklerince durdurulan işlemler arasında fabrika binaları, rezidanslar ve Üsküdar'da 14 bin metrekarelik arsa ve muhtelif yerlerde değeri milyonlarca lira ile ölçülen taşınmazlar bulunuyor.



FETÖ FİNANSMANINA TAPU BLOKAJI: FETÖ'nün finansal kaynaklarının kurutulması ve örgüte mali destek sağlama girişimlerinin önlenmesi kapsamında TKGM, FETÖ'ye ait taşınmazları mercek altına aldı. Alınan idari önlemler kapsamında 4 Temmuz 201 tarihi itibariyle 4 bin 788 taşınmaz hazineye, 2 bin 131 taşınmaz da Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Böylece şu ana kadar alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarına devredilen taşınmaz adedi 6 bin 401 oldu.



FETÖ MAL TELAŞINA DÜŞTÜ: 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin başarısız olması üzerine FETÖ üyelerinin mal kaçırma telaşı yurt genelindeki tapu müdürlüklerinde ciddi bir yoğunluğa sebep olmuştu. 15 Temmuz'dan bu yana alınan tedbirler kapsamında örgütün finansal varlığı olabileceği şüphesiyle idari ve adli mercilerin talepleri doğrultusunda 239 bin 293 taşınmaza bloke konularak inceleme başlatıldı. Bloke edilip üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacak taşınmazlar, Maliye bakanlığı, Kaymakamlıklar, Valilikler ve emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarla belirleniyor.



TAPUDAN FETÖ'YE 15 MİLYAR LİRALIK TOKAT: FETÖ ile mücadele kapsamında TKGM bünyesinde yapılan çalışmaların örgüte mali olarak büyük darbe vurduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "Bizim bu şekilde kamuya devrederek tekrar millete kazandırdığımız değer 15 milyar TL civarında" dedi.



ŞÜPHELİ İŞLEMLERE ANINDA MÜDAHALE: Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde oluşturulan Risk Bildirim ve Sorgulama Ekranı yazılımı ile de şüpheli işlemler sistemli bir şekilde takip ediliyor. 16 Ağustos 2016 tarihinde hayata geçirilen uygulama kapsamında şu ana kadar FETÖ'ye aidiyeti, irtibatı ve iltisakı tespit edilen 43 bin 979 kişinin bilgileri sisteme kaydedildi. Sözkonusu kişiler tapu müdürlüklerinin mülki idare amirliklerinden ve emniyet birimlerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda teyit ve tespit edildi. Risk Bildirim ve Sorgulama Ekranı yazılımı ile birlikte, riskli olarak girişi yapılan gerçek veya tüzel kişilerin ülke genelinde herhangi bir tapu müdürlüğünde işlem talebi olduğu esnada sistem tarafından otomatik uyarı verilerek şüpheli işlemin yapılması engelleniyor.



Selçuk ADIGÜZEL / ANKARA

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