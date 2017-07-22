PKK ve FETÖ’ye tedbir almalılar

Başbakan Binali Yıldırım
dün Ankara'da cuma namazını kıldığı Mamak Yeni Merkez Camisi'nden çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, şunları söyledi:
Almanya
, Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da yararı yok Türkiye'ye de...
En büyük anlaşmazlıkların başında FETÖ
ve PKK
terör örgütü mensuplarının geniş alan bulması ve ülkemiz aleyhinde faaliyetlerini sürdürmesi geliyor. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Ülkemiz aleyhine faaliyet gösterenlerin dostlarımız tarafından korunuyor görüntüsü oluşması Türk milletini derinden üzer. Ayrıca Almanya'da 3.5 milyon vatandaşımız var, onlar iki ülke arasındaki ilişkilerin teminatı niteliğindedir. Olayları daha fazla germenin anlamı yok.
Mescid-i Aksa
'nın ibadete kapatılamayacağını ısrarla ifade ettik. Camiye gelen bütün cemaati tek tek aramaya kalkarsanız, orada ibadet yapmak zorlaşır. Başka türlü tedbirler geliştirmek lazım. Bu konuda, İslam dünyasının hassasiyeti had safhada. Terör tehdidi üzerinden böylesine radikal bir tedbir almak, Mescid-i Aksa'yı Müslümanların erişimine kapatmak veya kısıtlamak hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Müslümanlara daha teenni ile hareket etmeleri çağrısı yapıyoruz.
Askeri okullarda özelikle harp okulunda okuyanların tamamını başka üniversitelere yerleştirdik. Kara, hava, deniz ve akademide buralara 15 Temmuz
öncesi kayıt olan kimseyi almadık. Bu bir prensip kararı. Terör örgütü ile mücadelede öğrencilerin hak kaybı yok.