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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Giriş Tarihi: 23.7.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

Erdoğan, Sabah tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
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