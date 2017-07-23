Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 17.39'da Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bazı temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etti.

Buradaki görüşmelerini tamamlayan Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nden Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililer uğurladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na hareket etti.