31 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan eski Astsubay Abdurrahman Yaşar Okutan, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 3'üncü Ana Jet Üssü'ndeki helikoptere, amirlerinin emirleri üzerine mühimmat ve malzeme yüklediklerini söyledi.

Yükleme işlemini yerine getirirken bu emrin hangi amaçla verildiğini bilmediğini öne süren Okutan, "Malzeme taşınması işlemi kanunsuz bir emir değildir. Helikopterin nereye gideceğini bilemezdik. Biz emir aldık. Zaten 2-3 gün önceden tatbikat olacağı konuşuluyordu. O yüzden dikkatimizi çekmedi, şüphelenmedik." şeklinde konuştu.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz günü nöbeti dolayısıyla görev başında olduğunu aktaran sanık Okutan, darbe girişimini desteklemek üzere kalkan helikoptere kendisinin alınmadığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Tutuklu sanıklardan eski Astsubay Yusuf Işık da 14 Temmuz günü tatbikat yapılacağına dair bir söylenti çıkarılarak, darbe girişimine bir nevi zemin hazırlandığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Işık, depo görevlisi olduğu için görevinin kendisinden malzeme isteyenlere gerekli malzemeyi temin etmek olduğunu söyledi.

Yusuf Işık, olay günü rutin bir şekilde üstlerinden gelen emirleri yerine getirdiğini savundu.

Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.