FETÖ'nün 'mahrem hizmetler yapılanması davası' başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanması"na dahil oldukları gerekçesiyle haklarında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 138 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar Abdullah Karakaş, suç tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak görev yapan Abdullah Yılmaz, eski Üsteğmen Abdülmuttalip Yüksel, eski öğretmenler Adem Onar ile Ahmet Hazman tahliyelerini istedi.

Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi.