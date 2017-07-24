Son dakika: Yeni hükümet sözcüsü belli oldu

Çankaya Köşkü'nde saat 11.30'da, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada 65. hükümetin yeni sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, toplantıda ele alınan konulara ilişkin açıklama yaptı.

65. hükümetin yeni sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Kabine değişikliği akabinde Bakanlar Kurulumuz toplandı. Bu vesileyle öncelikle bugüne kadar Bakanlar Kurulu'nda görev yapan önceki bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCILARI ARASINDA GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada, kabinedeki değişikliğin ardından Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı

Bekir Bozdağ açıklamasına şöyle devam etti:

Bugünkü Bakanlar Kurulumuzun gündeminde yenilenen eğitim öğretim programlarının bilgi sunumu Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapıldı.

Başbakan Yardımcılarının görevlerine dair değerlendirme yaptı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A DOĞRUDAN BAĞLI KURUMLAR

Bu çerçevede MGK, MİT TOKİ TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan Başbakanımıza bağlı çalışacaktır.

YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ

Hükümet Sözcülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve AA ile ilgili konular Bekir Bozdağ tarafından,

EKONOMİ KOLTUĞUNDA ŞİMŞEK OLACAK

Ekonomi konusu ve Bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından,

MGK VE RTÜK BAKAN IŞIK'A BAĞLI OLACAK

Milli Güvenlik Kurulu kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN GÖREV DAĞILIMI ŞÖYLE;

Yüzüncü Yıl anma programları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, tarafından ilgilenilecek konular arasında yer almaktadır.

KIBRIS KONUSUNDAN AKDAĞ SORUMLU OLACAK

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs işleri ve koordinasyonu ve AFAD'dan sorumlu olacaktır.

SORU - CEVAP

MESCİD-İ AKSA'NIN İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN İŞGAL GİRİŞİMİ

İsrail'in Harem-i Şerif hakkında uyguladığı kararlar bütün İslam dünyasında insan haklarına inanan herkes katında infiale yol açmıştır. Bu uygulamaları protesto eden müslümanların üzerine İsrail polisinin şiddet uygulaması ve bazı Müslümanların hayatını kaybetmesi gibi hoş olmayan olaylar yaşanmıştır. Bu kabul edilemez. Bu insan haklarının açıkça ihlalidir. İsrail Hükümetini bu uygulamaları derhal sonlandırmaya Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmitşir. Taraflar ile konuyu görüşmüş ve İİT zirvesi dönem başkanı sıfatıyla uluslararası toplumu harekete çağırmıştır. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir, Müslümanlar arasında kutsal olan 3 mabetden biridir. İsrail hükümeti Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın kutsiyetine saygı duymakla yükümlüdür. Ayrıca Haremi Şerif'te kurulan metal dedektörlerin kaldırılması ve müslümanlara konulan kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını buradan Türkiye olarak İsrail yönetiminden basiretli adımlar atmasını istiyoruz. Eğer İsrail hükümeti bu konuda kulaklarını tıkar ve adım atmassa buradaki olayların başka sonuçlar doğurmasından endişe ederiz. Uluslararası toplumu bu konuda ortak bir tutum almaya bir kez daha davet ediyoruz. Din ve vicdan hürriyeti temel bir insan hakkıdır. Böylesi bir durumda hepimizin bu haksızlığa karşı ortak tutum koyması gereklidir.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Türkiye yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmaya devam edecektir. Türkiye'de yerleşik Alman şirketleri veya Almanya'daki şirketlerle ilgili adli makamlarda yürüyen bir kovuşturma bulunmamaktadır. Ancak buna rağmen tartışmalar bitmedi. Bugün Sayın İçişleri Bakanımız Alman mevkidaşı ile görüştü. Yapıcı bir görüşme oldu. Tartışılan konu açıklığa kavuşmuştur. İşin aslı FETÖ ile irtibatlı şirketlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu şirketlerin iş yaptığı şirketlerle ilgili INTERPOL'den bilgi talebinde bulunulmuştur. Burada yaşanan problemler bu mekanizmadan kaynaklanmıştır. Bu iletişim hatası tespit edilmiştir.Almanya şirketleri ile ilgili Türkiye'de yürüyen herhangi bir kovuşturma yoktur. Aslında pekçok ülke ile bu anlamda yazışmalar yapılır. Bir iletişim hatası mevcuttur. Bu hata da düzeltilmiştir.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ALMANYA'DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Türkiye içinde olduğuna dair ihbarlar söz konusu. Aynı şekilde yurt dışından da ihbarlar geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil.

FETÖ SANIKLARI İÇİN TEK TİP KIYAFET

Adalet Bakanımız yeni görevine başladı. Yürütülen bir çalışma var. Henüz bakanlar kuruluna getirilmiş değil. Geldiğinde tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacaktır.