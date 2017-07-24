Tanık Başözmen: Bu saatten sonra dönmek yok

Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugayından çıkardıkları zırhlı araçlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları öne sürülen 38 sanığın, "Mesut Yağan" isimli vatandaşın şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu eylemlerden yargılandıkları davanın duruşması görüldü.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya jandarma eşliğinde getirilen tutuklu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

"BU SAATTEN SONRA DÖNMEK YOK"

Duruşmada 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkarak zırhlı araçları durduran vatandaşlardan Celal Başözmen tanık olarak dinlendi.

Başözmen, Gençlik Caddesi ile Necatibey Caddesi'nin kesiştiği noktada zırhlı araçları gördüklerini, cep telefonuyla görüntü çekerken soyisminin "Koca" olduğunu gördüğü binbaşı rütbesindeki askere, "Yanlış yapıyorsunuz, kanunsuz eylemdesiniz, birliğinize geri dönün. Sizi geldiğiniz yere kadar götürelim." dediğini ancak bu kişinin kendisini muhatap almadığını söyledi.

Askerleri kışlalarına döndürmek için çabalarken bir tankın ters yönden araçları ezerek geldiğini, konuşmaya çalıştıkları binbaşının da zırhlı araçları bu tankın açtığı yoldan Genelkurmay Karargahına doğru hareket ettirdiğini anlatan Başözmen, duruşma salonunda bulunan tutuklu sanık eski Binbaşı Dursun Koca'yı teşhis etti.

Tanık Başözmen, sanık Koca'nın, ikna çabaları sırasında "Yolu açın, döneceğiz." dediğini, kendisinin de "Bu saatten sonra dönmek yok." dediğini aktardı.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken bazı tutuksuz sanıklar da uzun zamandır işsiz olduklarını, üzerlerine atılı terör suçlaması nedeniyle iş bulamadıklarını, maddi ve manevi yönden büyük zarar gördüklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

"Sanıklar geri dönmedikleri gibi vatandaşa ateş etti"

Davanın müdahili Başbakanlık avukatı Serhat Kemal Yılmaz da sanıkların 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmamış gibi beyanlarda bulunduklarını, sanıkların savunmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sanıkların darbe teşebbüsüne bilerek katıldıklarını iddia eden Yılmaz, "Darbeyi öğrendikten sonra geri dönmek için ne yapmışlar? Sanıklar geri dönmedikleri gibi vatandaşa ateş etti, araçlarıyla vatandaşa korku saldı. Zırhlı araçlarda uçaksavar olduğunu söyleyen sanıklar, darbecilerin kullandığı uçaklara ateş etmiş mi? Vatandaşa ateş edenlere bu zırhlı araçlarıyla karşı durmuşlar mı? Bunlar yapılmadığı için 'Darbeden vazgeçmişler' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanık savunmaları ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Melih Uçar, duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı Uçar, mahkemenin ara kararını açıkladı.

Uçar, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, sanıklardan eski Binbaşı Koca'nın olağanüstü hallerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinde görevli bulunduğuna dair emir olup olmadığının sorulmasına hükmedildiğini belirterek duruşmayı erteledi.