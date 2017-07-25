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'dan açıklaması!

AA

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Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:49 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması!

Körfez ziyareti sonrası açıklama yaptı. , Prof. Dr. 'in görevden ayrıldığına dair da çıkan söylentilere yanıt verdi.

Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyen , 'in görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Erdoğan konuyla ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil fakat geleceğe yönelik Sayın Başkanın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden alma ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Görmez açıklaması!
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