Haşmet Babaoğlu: Böyle olmaz!

Böyle olmaz!

Duruşmada dalgasını geçen sanıklara kürsüden "çocuk oyuncağı değil bu!" diye seslenip sinirlenerek...

Suikastçının mahkemeye gelirken giymesini engelleyemediğin tişörtü sokaklarda kovalamayabaşlayarak...

Fetö'cüler devletten tasfiye edildi mi, edilmedi mi konusunda birbirini tutmayan açıklamaları birkaç gün arayla yaparak...

Yerel yönetimlerdeki haşhaşilere göz yummayı medyatik bir pişkinlik haline getirerek...

Fetö ile mücadelenin sağlam bir kamuoyu ayağı oluşturulabilir mi? Hayır!

Sonra da kızıyoruz; kırk yıllık İslamcı/muhafazakâr entelektüellerin bazıları neden sürekli Fetö'cülerin "mağduriyet"inden söz etmeye başladılar diye...

Eh şaşacak bir şey yok!

Onlar üzerinde de çalışıyor ve durmaksızın vicdanlarını, bağlarını, bağlantılarını kaşıyorlar.

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