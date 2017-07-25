Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haşmet Babaoğlu: Böyle olmaz!

Giriş Tarihi: 25.7.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 09:50
Haşmet Babaoğlu: Böyle olmaz!

Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında FETÖ ile mücadelede eksik ve rahatsız edici noktalara dikkat çekti. İşte Babaoğlu'nun yazısından öne çıkanlar;

Böyle olmaz!
Duruşmada dalgasını geçen sanıklara kürsüden "çocuk oyuncağı değil bu!" diye seslenip sinirlenerek...
Suikastçının mahkemeye gelirken giymesini engelleyemediğin tişörtü sokaklarda kovalamayabaşlayarak...
Fetö'cüler devletten tasfiye edildi mi, edilmedi mi konusunda birbirini tutmayan açıklamaları birkaç gün arayla yaparak...
Yerel yönetimlerdeki haşhaşilere göz yummayı medyatik bir pişkinlik haline getirerek...
Fetö ile mücadelenin sağlam bir kamuoyu ayağı oluşturulabilir mi? Hayır!
Sonra da kızıyoruz; kırk yıllık İslamcı/muhafazakâr entelektüellerin bazıları neden sürekli Fetö'cülerin "mağduriyet"inden söz etmeye başladılar diye...
Eh şaşacak bir şey yok!
Onlar üzerinde de çalışıyor ve durmaksızın vicdanlarını, bağlarını, bağlantılarını kaşıyorlar.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Haşmet Babaoğlu: Böyle olmaz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz