Şişli Belediyesi karıştı

Eski belediye başkanı Gülay Atığ döneminde kurulan belediyenin şirketi Kent Yol'da bugün işçiler, 'Adalet' isteyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü sözde adalet yürüyüşünde samimi olmadığını belirten taşeron işçiler SABAH'a yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu bizim için de yürüsün. Biz de adalet istiyoruz. Belediye başkanı, belediyenin iştiraki olan şirketi ihaleye sokmuyor. Bu durum büyük bir adaletsizlik. Kendi belediyesinde adaletin uygulanmadığı bir dönemde yapılan adalet yürüyüşü samimi değil" diye konuştular.



ŞİŞLİ'DEKİ ÇÖP YIĞINLARI O DÖNEMİ HATIRLATIYOR



Bugün yapılacak ihaleye sokulmayan işçilerin protestosu sürerken Şişli'nin ünlü caddeleri çöp yığınlarıyla adeta vatandaşları hayatından bezdirmiş. Şişli'deki çöp yığınları 1989-1994 arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor.

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