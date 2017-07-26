Almanya FETÖ’cü hainleri teslim etsin

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün partisinin Genel Merkezi'nda basın toplantısı düzenledi. Bahçeli gündeme dair şunları söyledi:
Ajanların yeni maskesi olan aktivistlik 15 Temmuz'dan beri daha da gündemde. Bu aktivistler her ne hikmetse sürekli Türkiye aleyhine olan fiillerin merkezinde. Acaba bunların Büyükada'da ne işi vardır? 15 Temmuz gecesi aynı yerde buluşup FETÖ
kalkışmasının başarıya ulaşmasıyla ilgili planlar yapan casuslardan sonra, şu an tutuklu olan aktivistler bu kez neyin peşine düşmüşler? Türkiye yolgeçen hanı mı?
Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsünün Türkiye ile Gümrük Birliği antlaşmasının uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışacaklarını söylemesi krize yeni bir boyut kazandırmıştır. Gümrük Birliği anlaşmasında Türkiye'nin kayıpları, dezavantajlı konumu bilinen bir gerçektir. Diyorum ki, elinizden geleni ardınıza koymayın. Almanya şunu unutmasın ki, Türkiye köle değildir, icazetli değildir, tutsak hiç değildir.
16 Nisan'ı kabullenemeyen, sürekli olarak ayağımıza pranga vurmak için çırpınan Almanya'nın politikaları yapıcı, tutarlı ve dostane değil. Aba altından sopa göstermesi, elindeki farklı enstrümanlarla tehditvari dile sapması hiçbir değerle örtüşmeyecektir. Almanya sözde aktivistleri bıraksın, ülkesindeki FETÖ'cü hainleri ve Türkiye'ye kast etmiş diğer teröristleri teslim etsin.
Türk milleti zalimlere aldanmayacak, bunlar karşısında diz çökmeyecektir. Hero tişörtü giyen namertler kazanamayacaktır.
Harem-i Şerif hak ettiği seviyede olmadıkça, günahkârlar, insan ve inanç katilleri geri çekilmedikçe, sükûnet ve sağduyu mumla aranacak. İsrail musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhal elini çekmeli. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmeli. Kıblesizlere, ilk kıblemizi yok ettiremeyiz.
Arap Birliği nerededir? İsrail'i niye kınamaktan acizdir? İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tavrını göstermiştir. Türkiye doğru ve olumlu bir noktadadır"
TERÖRİSTE SİLAH VERENE BAĞIMLI OLAMAYIZ
MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze sistemi ile ilgili soruya "YPG'ye silah yardımında bulunan bir ülkeye Türkiye bağımlı olamaz. Alternatif bulunması gerekir. Türkiye özgür bir ülkedir. Alternatif de şu anda S-400 füzeleriyle ilgili Rusya'dır" yanıtını verdi. Bahçeli, HDP'nin düzenleyeceği sokak eylemleri hakkında gelen soruya ise "HDP sokaktan başka yerde ne zaman bulundu ki şimdi sokağa iniyor" karşılığını verdi.