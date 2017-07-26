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Son dakika: Antalya merkezli operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 26.7.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 15:59
Son dakika: Antalya merkezli FETÖ operasyonu

Antalya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 85 kişiden 28'i daha adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bir kısmının kullandığı tespit edilen 85 şüpheliden 28'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesine getirildi.

32 İSMİN EMNİYETTEKİ İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

/PDY soruşturması doğrultusunda daha önce kapatılan Akdeniz Çalışanlar Derneğinin (AKÇADER) üyelerine yönelik soruşturmaya ilişkin Antalya merkezli 6 ilde 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 85 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 17'si hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Diğer 32 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zanlıların, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürülmüştü. "Beddua seansları" düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtilmişti.

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Son dakika: Antalya merkezli FETÖ operasyonu
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