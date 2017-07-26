Terör koalisyonu Büyükada'da toplandı. 15 Temmuz hain kalkışmada başarılı olamayan terör örgütleri ve destekçileri Türkiye'ye saldırmak için yeni planlar yaptı. Ajanlarını Büyükada'da bir otelde toplayan karanlık güçler haritalar üzerinde çalışırken suçüstü yakalandı.



İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Tutuklanan ajanların FETÖ, DHKP-C ve PKK ile yakın bağlantıları deşifre oldu. Alman ajanı Peter Frank Steudtner'in de ifadelerine ulaşıldı. Peter'in ifadesinde "Türkiye'ye gelişimden itibaren nerede kalacağıma kadar bir program sayesinde Almanya tarafından takip ediliyordum" dediği ortaya çıktı. Peter'in tercümanları da gizli toplantıdaki kaos planlarını itiraf etti. Büyükada'daki toplantıyı da Hollandalı sözde insan hakları kuruluşu HIVOs'un finanse ettiği belirlendi. Ajanların bilgisayarından hangi belgeler çıktı? Türkiye'yi bölmek için nasıl hazırlıklar yapıyorlardı? Toplantı sırasında ajanlardan hangi belgeler ele geçirildi? Ajanların görevleri ve istihbarat örgütleriyle aralarındaki ilişki neydi? İşte tüm bu soruların yanıtları:

Büyükada'da yabancı istihbarat ağı

Alman ajanı Peter Steudtner kim görevi ne?