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’lı hain da kıskıvrak

Giriş Tarihi: 26.7.2017 07:21 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 07:22
DEAŞ’lı hain otogarda kıskıvrak

Yaz ayları başından bu yana İzmir Emniyeti turistik bölgelere yönelik terör saldırıları istihbaratlarına karşı 24 saat alarma geçti.

da risk analizi yapan polislerin dikkati sayesinde yapılan kontrolde, terör örgütü 'ın Afgan savaşçısı Ahmad Zakı Rasooli (24) yakalandı. Rasooli'nin İzmir ve çevresindeki turistik bölgelerde silahlı saldırı eylemi düzenlemeyi planlandığını değerlendiren polis bağlantılarını araştırıyor.

Kriz analizi yapılıyor

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir ve çevresinde suça karışacak şüphelilere karşı her türlü önlemi aldıklarını belirterek kriz analizi sayesinde halkın güvenliğini tehdit edecek kişilere geçit verilmediğini söyledi.

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DEAŞ’lı hain otogarda kıskıvrak
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