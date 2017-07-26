DEAŞ’lı hain otogarda kıskıvrak

Otogarda risk analizi yapan polislerin dikkati sayesinde yapılan kontrolde, terör örgütü DEAŞ'ın Afgan savaşçısı Ahmad Zakı Rasooli (24) yakalandı. Rasooli'nin İzmir ve çevresindeki turistik bölgelerde silahlı saldırı eylemi düzenlemeyi planlandığını değerlendiren polis bağlantılarını araştırıyor.

Kriz analizi yapılıyor

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir ve çevresinde suça karışacak şüphelilere karşı her türlü önlemi aldıklarını belirterek kriz analizi sayesinde halkın güvenliğini tehdit edecek kişilere geçit verilmediğini söyledi.