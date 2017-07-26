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/C'li teröristler 'a kaçmak isterken yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 26.7.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 16:39
DHKP/C'li teröristler Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

'de, 'a kaçmak isteyen 3 kişi, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

'de bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Adasarhanlı köyü yakınlarında, yasa dışı yollardan 'a gitmeye hazırlanan C.B, M.D ile T.A'yı yakaladı. Şüphelilerle birlikte bir bot ve bazı eşyalara el konuldu.

Gözaltına alınan ve terör örgütü terör örgütü /C üyesi olduğu öne sürülen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan C.B, tutuklandı. Savcılık tarafından ek gözaltı süresi istenen iki şüpheli ise tekrar jandarma komutanlığına götürüldü.

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DHKP/C'li teröristler Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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